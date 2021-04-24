Доктор Мясников назвал неочевидные факторы возникновения инфаркта

Москва, 24 апреля. Скрытые факторы, которые увеличивают риск возникновения инфаркта, назвал врач Александр Мясников в эфире передачи на телеканале «Россия-1».

Практически всем известно, что к основным симптомам инфаркта относятся одышка, потливость, слабость и боль за грудной клеткой. К неочевидным факторам Мясников отнес наследственную предрасположенность, когда у родственников наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы.

Опасение может вызывать повышение уровня плохого холестерина низкой плотности и хорошего холестерина высокой плотности, а также высокий уровень сахара. Врач отметил, что в особой зоне риска находятся женщины после 50 лет и мужчины после 45 лет. Кроме того, на развитие риска инфаркта может оказать влияние и гипертония. Мясников уточнил, что снизить вероятность этого недуга можно, отказавшись от курения. Также нужно следить за своим весом и заниматься спортом.

Ранее врач Алексей Безымянный назвал причины инфаркта у людей в молодом возрасте. К ним относится курение и нарушение холестеринового обмена.