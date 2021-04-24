СМИ: Interactive Brokers потребовал закрытия счетов российских партнеров

Москва, 24 апреля. Российские брокеры закрывают счета в американской Interactive Broker по требованию последнего, сообщают СМИ со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Брокер «Атон» в пятницу разослал клиентам сообщение, где сообщил, что после штрафа от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) IB начал ограничивать работу с Россией и другими государствами, где отмечается определенный уровень риска, и требует закрыть существующие счета ATON Trading, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Летом прошлого года американский брокер получил штраф от SEC и регулирующий организаций на сумму 38 млн долларов за провал в поддержке политики по контролю за отмыванием средств. Российские партнеры компании начали сталкиваться с проблемами вскоре после штрафа. Сообщалось, что Interactive Brokers начал ограничивать работу с клиентами из РФ. Так, несколько российских компаний полностью прекратили работу с американским партнером.

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