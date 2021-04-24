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В ДНР под артиллерийским обстрелом ВСУ оказались три населенных пункта

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 10:27
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Новороссия
В ДНР под артиллерийским обстрелом ВСУ оказались три населенных пункта
Федеральное агентство новостей

Донецк, 24 апреля. Бойцы ВСУ открыли огонь по нескольким населенным пунктам на линии разграничения в Донбассе.

По имеющейся информации, под обстрелом оказались Горловка, Александровка и село Трудовское в ДНР. Подразделения ВСУ открыли огонь по населенным пунктам рано утром. Местные жители с горькой иронией отмечают, что по началу обстрелов вполне могут сверять часы. Они начинаются ежедневно в одно и то же время.

«Снова полюбившаяся нам утренняя традиция, тяжелая арта на западе и юге города, я насчитал уже 27 прилетов», — написал один из жителей ДНР в Сети.

Напомним, что 23 апреля ВСУ применили крупнокалиберную артиллерию для нанесения ударов по поселку Старомихайловка. В результате обстрела были обесточены девять трансформаторных подстанций.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают использовать тяжелое вооружение при обстрелах населенных пунктов республик. Так, несколько дней назад в результате минометного обстрела погибли двое военнослужащих НМ ДНР, передает «Царьград».

днр всу обстрел
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