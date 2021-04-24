В Киеве оценили возможность встречи Зеленского с Путиным в Москве

Киев, 24 апреля. Вице-премьер Украины Алексей Резников оценил предложение России провести переговоры с президентом Незалежной Владимиром Зеленским в Москве.

Зеленский не будет посещать российскую столицу. Диалог между лидерами государств должен состояться в рамках «нормандского формата», отметил Резников. При этом вице-премьер назвал это предложение «странным».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал темы возможной беседы президента России Владимира Путина с Зеленским. По его словам, тема Крыма точно обсуждаться не будет.