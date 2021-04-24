Британские аналитики указали на необходимость диалога между Россией и США

Лондон, 24 апреля. Россия и США не имеют другого выхода, как придерживаться диалога в той или иной форме, считают аналитики из Великобритании.

Некоторые эксперты оценивают взаимоотношения двух сторон как такие же плохие, как в начале 1980-х годов, отмечают в британском издании Spectator. Аналитики напомнили об отсутствии посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтоне на протяжении месяца. Также они указали на возвращение домой «для консультаций» американского посла в России Джона Салливана.

«Хотя и американские, и российские официальные лица обмениваются риторическими залпами, санкциями и дипломатическими обвинениями, обе стороны, похоже, понимают, что полный отказ от диалога — каким бы соблазнительным он ни казался — приведет лишь к тому, что эти отношения погрузятся так глубоко, что ниже некуда», — уверены авторы издания.

Стороны владеют около 90% ядерного оружия в мире. Поэтому у них нет иного выбора, кроме как поддерживать диалог, заключили аналитики.

Ранее жители Великобритании в Сети рассказали, как Россия заставила США напрячься. По их словам, Москва смогла продемонстрировать Западу свою мощь с помощью маневров на границе с Украиной.