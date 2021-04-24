Минтруд призвал отказаться от потребительской корзины в РФ

Москва, 24 апреля. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило упразднить потребительскую корзину в стране.

Ведомство выступило с инициативой исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в РФ. Также в министерстве призывают упразднить институт потребительской корзины. Соответствующие проекты приказов были опубликованы в целях общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В 2020 году был принят закон, согласно которому изменяется модель установления в РФ величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда и упраздняется институт потребительской корзины, напоминает «Российская газета». Теперь ПМ граждан страны определяется на основе медианного дохода.

В Минтруде РФ ранее пояснили, кто из граждан страны получит пособие в 6350 рублей. Речь идет о беременных женщинах, у которых среднедушевой доход семьи меньше уровня установленного прожиточного минимума.