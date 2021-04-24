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Весь мир
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа в ответ на новый ракетный обстрел
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Израиль нанес авиаудары по сектору Газа в ответ на новый ракетный обстрел

Весь мир
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа в ответ на новый ракетный обстрел
almasdarnews.com  /  Pr Scr

Тель-Авив, 24 апреля. Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, произведенный ранее с этой территории.

По сообщениям израильского командования, атакам подверглись ракетные установки и подземные коммуникации палестинского движения ХАМАС в северо-восточном районе Джабаль ар-Райс и в городе Рафах.

Ответственность за обстрел израильской территории взяла на себя бригада «Абу Али Мустафа». По словам ее представителей, данная акция была произведена в ответ на предыдущие авиаудары армии Израиля (ЦАХАЛ), осуществленные 16 апреля. Тогда в качестве целей для бомбардировок были обозначены завод по производству бетона, пост зенитной ракетной установки, учебный центр организации, а также подземные тоннели.

Авианалеты произошли через несколько часов после того, как ХАМАС обстрелял южную часть Израиля. По сообщениям ЦАХАЛ, одна ракета упала в безлюдной местности.

Предыстория конфликта

Сектор Газа был занят войсками ЦАХАЛ в ходе Шестидневной войны 1967 года. С того момента руководство Израиля проводило политику замещения арабского населения еврейским, стимулируя отток палестинцев из региона.

«Возможно, если мы не дадим им достаточно воды, у них не будет выбора, потому что сады пожелтеют и засохнут», — одна из мер, предложенных премьер-министром Леви Эшколем.

Однако сектор Газа является густонаселенной территорией, которую Израиль не смог «переварить». К 2005 году здесь было создано 21 еврейское поселение, жители которых находились в постоянной опасности (в анклаве проживало до 1,5 млн арабов). В результате было принято одностороннее решение об оставлении региона.

К 2007 году власть в секторе Газа была захвачена антиизраильской группировкой ХАМАС, вытеснившей более умеренную ФАТХ.

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа в ответ на новый ракетный обстрел
Федеральное агентство новостей  / 

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа в ответ на новый ракетный обстрел
Федеральное агентство новостей  / 

Организация практически сразу приступила к обстрелам израильской территории, продолжающимся до сих пор. ЦАХАЛ осуществил три обширные операции по уничтожению инфраструктуры сектора Газа, что, впрочем, не повлияло на активность палестинской группировки. В настоящий момент стороны продолжают проводить эпизодические взаимные обстрелы.

израиль хамас сектор газа
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