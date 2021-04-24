«Этот день в истории». Что произошло 24 апреля, праздники, факты, люди

Каждый новый выпуск — экскурс в историю. Рассказываем об интересных фактах, событиях и известных людях, родившихся в эту дату.

На календаре — последняя суббота апреля. Уже через неделю вся страна отметит Праздник Весны и Труда, для дачников начнется сезон работ в огородах и садах.

Ну а сегодня отмечается Международный день солидарности молодежи, праздник молодой, отмечается он с 1957. Этот день призван обратить внимание на проблемы молодых людей и подростков.

Также 24 апреля 1944 года открылся 3-й Белорусский фронт, именно его войска освободили от фашистских захватчиков Витебск, Оршу, Борисов, Минск, а также Вильнюс, Каунас и вышли к госгранице СССР с Восточной Пруссией.

Какие события еще произошли сегодня, и кто из известных людей отмечает день рождения — узнаете в нашем новом выпуске.