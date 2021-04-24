Частое употребление соков и шоколада может повысить вероятность ранней смерти

Пекин, 24 апреля. Рацион питания имеет прямое влияние на здоровье человека. Международная команда ученых определила наиболее вредное сочетание продуктов.

Специалисты китайского Пекинского университета, британского Оксфорда и Университета Западной Австралии провели научное исследование и определили самый вредный режим питания. Результаты научной работы были опубликованы в журнале BMC Medicine.

В рамках исследования были изучены данные медицинских карточек более чем 116 тысяч жителей Великобритании. Рассматриваемый период составлял пять лет. Ученые выявили взаимосвязь между продуктами, которые они употребляли, и возникновением опасных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта.

Исследователи составили список вредных продуктов, которые не стоит сочетать. Так, в опасный рацион питания вошла схема, в составе которой преобладают свободные сахара. К таким продуктам, в частности, относятся фруктовые соки, шоколад, кондитерские изделия. Кроме того, стоит воздержаться от употребления консервов. Согласно мнению авторов научной работы, такой рацион в три раза превышает установленную норму сахара, при этом риск раннего летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается.

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