Китайские ученые назвали причину смещения оси Земли

Пекин, 24 апреля. Человечество ускорило изменения климата и скорость движения полюсов Земли. Процесс объяснили ученые из Китайской академии наук.

Бурная деятельность человека оказала частичное влияние на движение земных полюсов. Обычно на перемещение объекта оказывает влияние распределение его веса. На Земле этот процесс меняется из-за трансформации поверхностей. Основным фактором распределения веса являются вода и ее тяжесть.

Вес Земли отслеживали миссии NASA, а новое исследование сконцентрировало внимание на наклоне планеты в 1990 годах. Ученые оценили факторы таяния ледников и откачивания человеком подземных вод. Результаты работы экспертов говорят о том, что дрейф полюсов изменил направление в 1995 году, а к 2020 году его скорость стала выше в 17 раз. Автор нового исследования Суксия Лю из Китайской академии наук считает, что новая информация является ключом к изучению движения полюсов.

Ранее сообщалось о причинах и следствиях смены магнитных полюсов Земли. Ученые считают, что на процесс смены координат северного магнитного полюса влияет движение потоков у ядра Земли.