Первый канал дал Маниже два дня на подготовку номера для отбора на Евровидение

Москва, 24 апреля. Исполнительница Манижа в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказала, как готовилась к отбору на Евровидение-2021, который проходил на Первом канале.

Представительница от России на международном песенном конкурсе рассказала, что предложение поучаствовать в отборе ее команде поступило от менеджмента центрального телеканала. Продюсеры попросили Манижу и ее команду представить свежий трек, который еще нигде не звучал. Музыканты отправили композицию на рассмотрение жюри.

«Мы отправили, нам пришел ответ через сутки: «Нам нравится вот эта песня, отборочный тур 8 марта, то есть у вас есть два дня, чтобы подготовиться». У меня была песня наполовину не дописана, мы ее за сутки дописывали», — призналась артистка.

По словам Манижи, записывались артисты дистанционно, поскольку часть из них живет в Израиле, а другая часть находилась в момент приглашения на территории США.

Евровидение-2021 пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. За месяц до выступления певица Манижа сообщила о госпитализации одного из членов своей команды. Бэк-вокалист артистки попал в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам довольно быстро удалось его стабилизировать.