Роскосмос предложил компании OneWeb продолжить запуск спутников на орбиту

Москва, 24 апреля. Роскосмос готов продолжить сотрудничество с компанией OneWeb в плане запусков спутников на орбиту, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Дизайн космических аппаратов OneWeb пока что находится на доработке, заметил он. Техническая информация еще уточняется. Однако 9 апреля на космодроме Байконур была проведена встреча руководства Роскосмоса с акционерами иностранной компании. Российская сторона предложила свои услуги по запуску спутников.

Рогозин напомнил, что на 26 апреля назначено отправление очередной партии аппаратов OneWeb с космодрома Восточный. В будущем состоятся еще не менее шести стартов. Всего компания планирует развернуть на околоземной орбите сеть из 600 спутников.

В РКК «Энергия» ранее назвали сроки полета первых космонавтов на российскую орбитальную станцию. В приоритете у России также полеты на Марс, передает «Царьград».