Баранец объяснил, почему перемещение ВС России вызвало панику на Украине

Москва, 24 апреля. Перемещение подразделений ВС России в западные и южные регионы страны было связано не только с военными учениями, считает военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Он пояснил, что с конца февраля Украина сконцентрировала в районе Донбасса мощную группировку численностью более 90 тыс. человек. По словам эксперта, Россия не могла оставить этот факт без внимания, передает «Экономика сегодня».

«Когда такая орда ВСУ потянулась в один район, наш Генштаб не мог курить бамбук и спокойно попивать кофе. Понятно, что такой кулак – это угроза. И непонятно, в какую сторону он прыгнет», — говорит он.

По его словам, маневры ВС России были необходимы для предотвращения возможной угрозы безопасности государства со стороны Украины. Баранец считает, что хорошим поводом для перемещения войск стала плановая весенняя проверка, однако основной причиной были украинские угрозы нападения на Крым.

«Тут, положа руку на печень, я скажу, что некоторое время маскировал это дело, потому что понимал, что не надо раньше времени раскрывать карты – это было бы предательством. А теперь я говорю открыто», — заявил Баранец.

Эксперт подчеркнул, что российская армия при этом находилась на своей территории и не допускала опасного приближения к границам других государств, однако на Украине это вызвало панику. Баранец отметил, что войска «просто постояли» в западных и южных регионах, продемонстрировав готовность к защите рубежей России в случае угрозы. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что российская армия не несет угрозы другим странам.

Ранее Баранец приветствовал решение министра обороны РФ Сергея Шойгу завершить учения и отвести войска от южных границ государства, передает «Царьград».