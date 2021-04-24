Выплату ко Дню Победы получат более 30 тысяч ветеранов

Москва, 24 апреля. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей к 9 Мая.

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщает о 33,2 тыс. ветеранов, которые смогут получить государственную выплату по случаю праздника. Об этом сказано в материале издания «Российская газета». Размер выплаты составит 10 тыс. рублей.

Ветераны получат эти средства вместе со своей пенсией, уточнили в ПФР. Порядок и размер выплат определяется указом президента России «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Получателями станут те из граждан России, кто принимал непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов. Московские ветераны, как сообщалось ранее, получат дополнительные выплаты в размере от 10 до 25 тысяч рублей по распоряжению мэрии города.