Голландские ученые выяснили, что тираннозавр передвигался со скоростью человека

Амстердам, 24 апреля. Образец тираннозавра из национального музея естественной истории Нидерландов помог ученым воссоздать походку гигантской рептилии с помощью 3D-моделирования.

Хвост животного помог определить скорость ходьбы тираннозавра, поделились специалисты Университета Врие в Амстердаме. Выяснилось, что эта часть тела животного весит почти тонну и выполняет особые функции.

«Во время передвижения с предпочтительной скоростью животные, как правило, используют резонанс, согласовывая локомоторные частоты с незатухающими собственными частотами соответствующих частей тела», — рассказали голландские ученые.

Хвост тираннозавров выполнял роль балансира, и благодаря раскачиванию его поступь становилась пружинистой, упругой и экономичной, поделились специалисты. К реальному скелету экспертам удалось добавить мышцы, а биомеханический анализ позволил установить, что рептилии передвигались со скоростью примерно 4,6 километра в час. Как уточнили ученые, эти данные сравнимы со скоростью ходьбы человека.

Жительница Англии собирала моллюсков и нашла след динозавра на побережье графства Йоркшир. Как сообщалось ранее, отпечатку примерно 175 миллионов лет.