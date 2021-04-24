Сервис по возврату товаров в онлайн-магазины появится на «Госуслугах»

Москва, 24 апреля. Новый сервис для возврата некачественных товаров в онлайн-магазины появится на портале «Госуслуги». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На сегодняшний день интернет-торговля стремительно развивается, а граждане все чаще покупают онлайн то, что им нужно. По словам премьер-министра, покупатель должен иметь возможность быстро и просто предъявить продавцу претензию в случае бракованного товара.

«Сервис будет обеспечивать покупателю возможность обратиться в магазин и предъявить свои претензии к товару. В процессе урегулирования спора можно подобрать альтернативные варианты — вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки», — рассказал Мишустин.

Ожидается, что такой механизм поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей. Кроме того, новый сервис укрепит доверие к сфере онлайн-торговли.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил перевести большинство оказываемых населению госуслуг в дистанционный формат. Об этом глава государства сообщил в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию.