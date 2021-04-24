Продюсер сериала о Человеке-пауке Чарльз Фрайс скончался в США

Вашингтон, 24 апреля. Известный американский кинопродюсер Чарльз Фрайс, получивший известность благодаря работе над телесериалом о Человеке-пауке, ушел из жизни в 92 года, передают местные СМИ.

В профессиональных кругах его называли «крестным отцом телевизионного фильма». Причины, по которым скончался Фрайс, пока неизвестны.

Чарльз Фрайс спродюсировал сериал «Удивительный Человек-паук», вышедший на экраны в конце 1970-х годов. Кроме того, работал над такими кинолентами, как «Марсианские хроники» и «Горький урожай». На пике карьеры основал компанию Charles Fries Production, которая принимала участие в съемках более 275 часов фильмов.