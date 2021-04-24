Жертвами пожара в дачном доме в Сургуте стали двое детей

Ханты-Мансийск, 24 апреля. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в садовом товариществе «Виктория», еще двое пострадали, передает прокуратура Югры.

По факту гибели несовершеннолетних в ХМАО также инициирована проверка. Координировать работу правоохранительных органов будет прокурор города Сургута Леонид Балин, передает агентство URA.RU. В рамках доследственных мероприятий полицейские оценят соблюдение пожарной безопасности, а также реагирование экстренных служб.

Инцидент произошел поздно ночью, на ликвидацию последствий возгорания, согласно информации окружного управления МЧС, ушло около часа. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.