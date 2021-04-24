Пашинян нанес внезапный визит в Сюник, Алиев недоволен ответом МО РФ

На прошедшей неделе ситуацию на южной границе Армении с Азербайджаном лично оценивали президент Саркисян и премьер-министр Пашинян. При этом сразу после визитов политиков произошло несколько случайных перестрелок, которые к дальнейшему обострению не привели во многом благодаря российской стороне. Одновременно с этим на дипломатическом фронте Ереван продолжает завоевывать поддержку европейских политиков.

Обстановка в Нагорном Карабахе

В минувшие дни произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой, которые были зафиксированы как армянской, так и азербайджанской сторонами.

Около 15.00 20 апреля со стороны позиций Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия в направлении Степанакерта (Ханкенди) и села Шош (Шушикенд). Одна пуля долетела до жилого дома в Айкаванском районе, но обошлось без жертв.

На следующий день мэр Капана Геворк Парсян сообщил, что также открывался огонь в направлении села Дицмайри Сюникской области. По его словам, «противник стрелял дольше, чем обычно».

Федеральное агентство новостей /

В то же время Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана опубликовала официальное заявление, согласно которому в ночь с 21 на 22 апреля армяне обстреляли позиции не только азербайджанских пограничников, но и российских, обеспечивавших безопасность неподалеку от села Сейдляр Зангеланского района. Ответные меры не принимались только из-за просьбы стороны РФ, так как открывшие огонь были в состоянии алкогольного опьянения.

Был и еще один негативный инцидент. В тот же день около 30-40 человек, скорее всего жители села Шурнух, прошествовали к государственной границе, скандируя антиазербайджанские лозунги. Пресс-служба ГПС Азербайджана предупредила, что в будущем будет реагировать «самым резким образом».

Обо всех событиях российский миротворческий контингент был оповещен, благодаря чему обострения ситуации удалось избежать.

Федеральное агентство новостей /

Фактически все эти происшествия случились на фоне рабочей поездки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сюникскую область, визит не анонсировался и был достаточно внезапным.

Лидеры Армении посетили Сюник

По мере приближения досрочных выборов в армянский парламент ситуация на границе с Азербайджаном становится важной для противоборствующих политических сил. Соответственно, от политиков требуется и личное посещение мест событий.

Первым проблему приграничных районов изучил президент Армен Саркисян. 19 апреля в населенном пункте Хнацах он осмотрел армянский опорный пункт, который находился в 20-30 метрах от азербайджанского, а также встретился с местными жителями.

www.president.am / Пресс-служба президента Армении

Поездка в регион действующему премьеру далась сложнее. Благодаря скрытой подготовке визита, о котором, к примеру, сотрудники дорожной полиции узнали в последний момент, Пашиняну удалось добраться до областного центра Сюникской области, а также побывать в городах Капан, Мегри, Агарак и селе Шурнух.

Прием со стороны местных жителей, которые испытывают проблемы с налаживанием соседства с Азербайджаном, выдался не очень теплым.

В ходе посещения Мегри, Каджарана и Агарака делегация во главе с премьер-министром была остановлена агрессивно настроенными жителями. После стычек протестующих с полицейскими Пашиняну пришлось покинуть населенные пункты.

Такое развитие событий позволило премьеру задействовать силовые структуры для оказания давления на наиболее радикальных активистов. На место были вызваны глава Службы безопасности Армении Армен Абазян и начальник полиции Ваге Казарян. В ходе совещания в администрации Сюникской области Пашинян распорядился усилить реакцию правоохранительных органов и привлечь к ответственности граждан, принимавших участие в незаконных акциях. Следственный комитет Армении пришел к выводу, что мэры Гориса Мхитар Закарян и Мегри Аруш Арушанян организовали хулиганские действия против Пашиняна.

В Сюникской области недовольны приездом премьера Армении.



Пашинян находится с визитом в Мегри. Протестующие требуют, чтобы премьер покинул город pic.twitter.com/BGfOMQIsPQ — Ученик Штирлица (@moments_Spring) April 21, 2021

По версии следствия, «зачинщики беспорядков проявляли откровенное неуважение к окружающим, ругаясь и используя ненормативную лексику».

Всего обвинения предъявлены 19 гражданам по статье «хулиганство», на восьмерых из них представлены ходатайства в суд с целью избрания меры пресечения.

По словам руководителя фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, события в Сюникской области носили «характер организованной провокации».

Скорость реакции действующей власти позволяет утверждать, что в контексте подготовки к выборам премьер готов к силовой зачистке политического поля в регионе, где у него худший рейтинг.

О политической важности ситуации также говорит и реакция оппозиции. 22 апреля группа из 10 человек, представляющих движение «Азатагрум», перекрыла оба входа в здание правительства, приковавшись наручниками к дверям, когда там находился Пашинян. Протестующие требовали освобождения всех, кто был задержан силовиками в Сюникской области. Что примечательно, акцию удалось провернуть даже при наличии вооруженной охраны парламента.

Террор и сопротивление оккупационному режиму

В Ереване говорят о том, что террор против сюникцев обусловлен попыткой премьера-капитулянта ослабить Сюник накануне азербайджано-турецкой интервенции. Ей может помешать только смена власти,…

Подробнее на https://t.co/MK1VCqolHE pic.twitter.com/vGs5FDssus — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) April 23, 2021

Баталии в ПАСЕ

В период с 19 по 22 апреля состоялось пленарное заседание Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). Баку и Ереван предприняли множество усилий для продвижения своей точки зрения на карабахскую проблематику. Делегации Армении удалось добиться поддержки среди многих чиновников ПАСЕ, в результате чего мониторинговый комитет организации принял резолюцию с призывом освободить насильно удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных.

ПАСЕ призвал Азербайджан немедленно вернуть армянских пленных.Новости 22... https://t.co/xeG9F5fgva через @YouTube — Արեւմտեան Հայաստան (@westarmeniatv) April 22, 2021

Позиция Баку, который снова поднимал вопрос о картах минных полей, из-за чего постоянно гибнут мирные жители, осталась без внимания. Когда азербайджанский делегат Рафаэль Гусейнов на сессии задал госминистру по делам Европы в МИД Германии Михаэлу Роту вопрос о минировании Арменией азербайджанских территорий, последний вместо ответа потребовал от Азербайджана вернуть армянской стороне заключенных.

Баку получил письмо по «Искандерам» и недоволен ответом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью телеканалу «АzTV» 20 апреля заявил, что Министерство обороны России официально уведомило Баку о том, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись осенью 2020 года в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Алиев подчеркнул, что в ответе минобороны на официальный запрос Баку указано, что российская сторона не установила пуска баллистических ракет. По его мнению, на самом деле это не полный ответ на письмо, потому что основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались ракеты «Искандер-М».

Баку ждет более полного ответа от России по применению Арменией ракет «Искандер-М» в Карабахе - Ильхам Алиев | Eurasia Diary https://t.co/ah4NCiGUWb через @EurasiaRus — Nizami (@Nizami34452135) April 21, 2021

Азербайджанский лидер отметил, что ВС Армении не могли быть оснащены снарядами с дальностью полета 500 км и должны располагать только комплексами «Искандер-Э» с дальностью действия 280 км. Алиев резюмировал, что ракетные системы «либо были переданы Армении, либо похищены и незаконными путями вывезены из России». Несмотря на очевидное недовольство азербайджанской стороны, вопрос, по всей видимости, будет постепенно сводиться на нет.

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