Злоумышленники нашли новую «лазейку» для кражи данных с банковских карт

Москва, 24 апреля. Российские мошенники научились новому способу красть данные через онлайн-приложения банков. Упростить задачу получения информации могут и сами граждане, но этого можно избежать.

Для предотвращения потерь нужно заменить логин для входа в мобильный банк, если он является номером телефона. Также проникновение в личный кабинет упрощает введение данных банковский карт или информация из публичного доступа, рассказал РИА Новости руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

«К сожалению, сейчас часто происходят утечки банковской информации с данными карт и персональными данными клиентов. Зная эту информацию, злоумышленник может воспользоваться функционалом восстановления доступа к личному кабинету. Сейчас обычно для этого требуется номер телефона и карточные данные», — пояснил эксперт.

По возможности нужно переключиться на push-уведомления, так как злоумышленники могут перехватывать сообщения. Специалист подчеркнул, что в личном кабинете злоумышленник в любом случае столкнется с антифрод-системой банка, которая ограничит ему возможность нанесения финансового вреда клиенту.

Недавно эксперты рассказали, как распознать и застать врасплох телефонного мошенника. Чтобы узнать злоумышленника, который намеревается украсть деньги с банковской карты, нужно задать ему всего один вопрос. Например, спросить, почему клиенту банка звонит не персональный менеджер, с которым он уже «давно работает».