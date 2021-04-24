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Систему электронных патентов на работу для мигрантов могут ввести в России
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Систему электронных патентов на работу для мигрантов могут ввести в России

Общество
Систему электронных патентов на работу для мигрантов могут ввести в России
r39.fssprus.ru  /  Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Москва, 24 апреля. Электронные патенты для трудовых мигрантов, позволяющие работать на территории России, планирует разработать и внедрить министерство внутренних дел.

Предполагается, что патент будет выполнен в виде карты с электронным носителем информации. Для введения патентов в ведомстве готовят соответствующую нормативную базу.

Первым городом, где планируется ввести электронные карты для иностранцев, станет Москва. Для внедрения патентов средства из федерального бюджета использоваться не будут.

В столице также изменят работу многофункциональных центров (МФЦ). Около 30% услуг МФЦ в Москве переведут в онлайн-режим. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что корректировка сервиса произойдет в 2021 году.

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