Систему электронных патентов на работу для мигрантов могут ввести в России

Москва, 24 апреля. Электронные патенты для трудовых мигрантов, позволяющие работать на территории России, планирует разработать и внедрить министерство внутренних дел.

Предполагается, что патент будет выполнен в виде карты с электронным носителем информации. Для введения патентов в ведомстве готовят соответствующую нормативную базу.

Первым городом, где планируется ввести электронные карты для иностранцев, станет Москва. Для внедрения патентов средства из федерального бюджета использоваться не будут.

В столице также изменят работу многофункциональных центров (МФЦ). Около 30% услуг МФЦ в Москве переведут в онлайн-режим. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что корректировка сервиса произойдет в 2021 году.