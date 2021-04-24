Российских дипломатов вышлют из Латвии в знак солидарности с Чехией

Москва, 24 апреля. Страны Прибалтики накануне заявили о своем намерении выслать российских дипломатов. Такой «жест доброй воли» был сделан в знак солидарности с Чехией. По словам представителей чешских властей, российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов и оружия, предназначенного для продажи на Украину в 2014 году. На данный момент высланы 18 сотрудников российского посольства, обвиненные в шпионаже.

Бывший латвийский депутат Юрий Зайцев, долгое время борющийся за русский язык и систему образования в Латвии, в интервью изданию «Политнавигатор» рассказал, зачем страны Прибалтики ввязались в этот конфликт.

По мнению Зайцева, высылка дипломатов из страны не лучший исход событий для двусторонних отношений Москвы и Риги. Эксперт отметил, что в ситуации Латвийской Республики по-прежнему существенную часть занимает российский транзит.

Эксперт уверен, что внутри государства, полностью зависящего от российского транзита, заниматься вещами, подобными «солидарности» Чехии, как минимум странно, тем более что никаких доказательств причастности российских граждан к событиям в Чехии до сих пор нет.

Юрий Зайцев назвал поведение чехов политической недальновидностью.

«Расследование не было проведено полностью, поэтому непонятно, зачем Латвии ввязываться в «международную авантюру», имея такие потери в результате кризиса, связанного с COVID-19 и ухудшающимися отношениями в сфере перевозок», поэтому я считаю, что это глупость со стороны Латвии, проявлять подобную солидарность», — указал эксперт.

Также экс-депутат Латвийской думы подчеркнул необходимость проявления солидарности со своим народом. Указав на рост безработицы, эксперт напомнил, что сегодня существует и рост сокращения работников железной дороги.

В Даугавпилсе действительно закрываются диспетчерские пункты, отвечающие за перевозки и транзит. Таким образом, по словам Зайцева, Рига закрывается от транзита, и транзитная страна прекращает существовать только в угоду политических интересов Запада, при этом данные интересы никак не пересекаются с национальными.