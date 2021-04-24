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Ветераны ВОВ получат выплату в размере 10 тыс. к 9 Мая

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 09:08
Общество
Ветераны ВОВ получат выплату в размере 10 тыс. к 9 Мая
transport.pskov.ru  /  Пресс-служба комитета по транспорту Псковской области

Москва, 24 апреля. Дополнительную выплату к пенсии получат более 33 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны к 9 Мая. Об этом сообщил Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Выплата приурочена ко Дню Победы. Около 33,2 тыс. россиян, проживающих на территории России и Прибалтики, получат средства в размере 10 тыс. рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Начисления предоставятся в соответствии с указом президента России «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы». Это коснется ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов.

Недавно ушел из жизни ветеран ВОВ, последний остававшийся в живых защитник Брестской крепости, Петр Котельников. Он скончался в Москве на 92-м году жизни.

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Все новости / Общество / Ветераны ВОВ получат выплату в размере 10 тыс. к 9 Мая
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