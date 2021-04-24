Первый марсоход Китая получит название в честь бога огня

Пекин, 24 апреля. Первый китайский планетоход получил название «Чжужун» в честь бога огня из национальной мифологии. Такое решение приняло Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Высота китайского марсохода составляет 1,85 метра, а вес достигает 240 килограммов. Экспедиция планетохода на поверхность Марса будет длиться 92 земных суток. Имя аппарату было присвоено на церемонии в честь Дня космонавтики, который отмечается в Китае 24 апреля.

Китай 23 июня прошлого года запустил в космос беспилотный аппарат «Тяньвэнь-1». Пуск производился при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан на территории Хайнана. В феврале аппарат добрался до орбиты Марса, а его посадка ожидается в мае–июне. Во время своей экспедиции марсоход проведет исследования грунта, ионосферы и климата Красной планеты.

В минувшую пятницу на стартовую площадку космодрома Вэньчан отправилась тяжелая ракета CZ-5B. Он необходима для запуска главного модуля китайской орбитальной станции.