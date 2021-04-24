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Две шайбы Капризова помогли «Миннесоте» одержать верх над «Лос-Анджелесом»

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 09:38
Спорт
Две шайбы Капризова помогли «Миннесоте» одержать верх над «Лос-Анджелесом»
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Лос-Анджелес, 24 апреля. «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:2. Дубль — на счету российского хоккеиста Кирилла Капризова.

Еще по шайбе в составе «Миннесоты» забили Никто Штурм и Юэль Эрриксон Эк. За «Лос-Анджелес» отличились Тревор Мур и Анже Копитар.

Капризов забивает уже в четвертой игре подряд. В этом сезоне на счету российского спортсмена 40 очков в 40 матчах. Его клуб находится на третьем месте Западного дивизиона с 63 баллами. Следующий матч «Миннесота» проведет против «Сан-Хосе» 25 апреля.

В недавнем матче НХЛ против «Аризоны» Капризов установил новый рекорд. Он стал первым игроком «Миннесоты», забившим 19 голов в дебютном сезоне за клуб.

хоккей нхл капризов миннесота лос анджелес
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