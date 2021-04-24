Пост губернатора Калифорнии планирует занять трансгендерный отчим Кардашьян

Сакраменто, 24 апреля. Бывший олимпийский чемпион по десятиборью Брюс Дженнер, отчим Ким Кардашьян, может занять должность губернатора Калифорнии.

После каминг-аута в 2015 году Брюс стал Кейтлин Дженнер. Сейчас она планирует стать губернатором Калифорнии. По ее словам, штату нужен «честный лидер с ясным видением».

Дженнер противопоставляет себя демократической партии, которая, по ее мнению, ставит политические предпочтения выше интересов американцев. Она раскритиковала нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за «жесткий локдаун» и высокое налогообложение.

Недавно Пентагон утвердил новые правила при приеме на службу в вооруженные силы. Теперь ВС США могут рекрутировать трансгендеров. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.