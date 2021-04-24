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Доброта не может быть избирательной: балаковская активистка помогает детям и животным

Общество
Доброта не может быть избирательной: балаковская активистка помогает детям и животным
vk.com  /  Сообщество "Помощь животным в Балаково"

В России постепенно вырастает сеть муниципальных приютов для животных, но до сравнительно небольших городов она пока не дошла. Там забота о братьях наших меньших, не имеющих дома, целиком и полностью лежит на плечах неравнодушных людей. Волонтеры тратят на несчастных собак и кошек свое время и деньги, не получая взамен ничего, кроме благодарного взгляда животного. Одна из таких активистов — Людмила Набилкина, чье имя в городе Балаково слышал едва ли не каждый человек, как-то сталкивающийся с проблемой бездомных животных.

В далеком 2009 году Людмила откликнулась на приглашение в сообщество «Помощь животным» в социальных сетях, где сейчас является одним из администраторов и главных консультантов. Однако волонтер помогает «бездомышам» на протяжении всей жизни и уверена — любовь к братьям нашим меньшим закладывается в раннем детстве.  

«На Руси всегда любили животных, которые были кормильцами и помощниками. Отношение к ним было уважительным. Мои бабушка и дедушка привили эту «деревенскую» любовь моим родителям, а те, в свою очередь, передали ее мне и брату. Когда я была ребенком, наша семья сменила 16 гарнизонов, но мы всегда возили питомцев с собой. Не было ни переносок, ни ветеринарных врачей в нынешнем понимании, но никого не бросили. Мы с братом приносили животных домой, лечили их, родители нам никак не препятствовали. А теперь уже мой сын помогает четвероногим друзьям. Это наша семейная традиция, подобные вещи всегда идут из семьи. Если родители черствые, то и ребенку они передадут тоже самое», — отметила Людмила.

Доброта не может быть избирательной: балаковская активистка помогает детям и животным
vk.com  / Сообщество

Сейчас активистка уже не приводит бездомных животных к себе на передержку, потому что у нее дома и так живут десять котов и кошек. Большинству из них Людмила когда-то пыталась найти постоянного хозяина, но по разным причинам сделать этого не удалось. Питомцы отлично уживаются в трехкомнатной квартире.  

«Кто-то вернул мне животное из-за проблем со здоровьем, кто-то переехал или еще что-то. Я всегда прошу не выбрасывать питомца, лучше позвоните мне, я обязательно заберу. Хотя у меня аллергия, не все коты мне подходят. Поэтому и собаки у меня не живут. Десять котов — максимум, если брать больше это будет уже жестокое обращение, животным будет слишком мало места даже в трехкомнатной квартире. При большой скученности возникает госпитальная инфекция, которую очень сложно потом лечить. Животные у меня живут дружно, хотя и бывают между ними небольшие конфликты, как в любой «коммунальной» квартире», — подчеркнула волонтер.

Сейчас Людмила помогает сообществу информационно, отвечая за администрирование и контакты с другими волонтерами. Размещает объявления, оказывает помощь с покупкой корма, ищет животным постоянных хозяев или хотя бы временную передержку. По ее словам, волонтерская работа отнимает достаточно много времени, но она привыкла и не считает эти часы потерянными. Тем более, что дружное сообщество успевает помогать не только животным.

«Для нас вопрос помощи животным был настолько естественным, что мы и не сомневались никогда, стоит ли это делать. К тому же мы помогаем не только кошкам и собакам. Я считаю, что доброта не может быть избирательной. Человек либо добрый, либо нет. Когда это свойство работает избирательно, человек вызывает определенные подозрения. Мы уже шесть лет ездим в дом-интернат, где живут ребята с определенными диагнозами. Покупаем подарки, готовим культурную программу и так далее. Проводим уроки доброты в образовательных учреждениях, помогаем ребятишкам в детском доме. Устраиваем и катания на собаках, которых с нетерпением ждут многие жители нашего города», — резюмировала Людмила.

Волонтерское движение растет и крепнет по всей России, что не может не радовать. Ранее ФАН делал репортаж про временный дом для животных в Балаково, который спасает десятки брошенных собак даже в суровые морозы.

хорошие новости россии балаково просто герой
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