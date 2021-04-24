Число жителей Донбасса с гражданством РФ может достигнуть 1 млн к концу года

Москва, 24 апреля. Количество жителей Донбасса, которые уже получили российские паспорта, составляет 538 тыс. человек. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Он в интервью ТАСС отметил, что отмечается тенденция роста желающих получить гражданство РФ. По словам депутата, до конца 2021 года число граждан Донбасса с российскими паспортами может увеличиться вдвое — до 1 млн человек.

Водолацкий заявил, что периодически фиксирует всплеск желания жителей региона к данной процедуре. Депутат связал это с активностью украинских военных, которые обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик.

В ЛНР также полным ходом идет процесс получения российских паспортов. По словам главы республики Леонида Пасечника, гражданство РФ уже получили более 200 тыс. жителей.