Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 09:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:46
Видео
РФ блокирует Черное море для иностранных судов. События дня
09:46
Происшествия
При столкновении рейсового автобуса и легковушки в Хабаровске пострадали трое
09:46
Шоу-бизнес
Туриченко назвал сумму штрафа за рассказ о своем участии в «Маске»
09:39
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве 24 апреля
09:37
Общество
Частое употребление соков и шоколада может повысить вероятность ранней смерти
09:35
Наука
Китайские ученые назвали причину смещения оси Земли
09:35
Шоу-бизнес
Первый канал дал Маниже два дня на подготовку номера для отбора на Евровидение
09:34
Армия
Роскосмос предложил компании OneWeb продолжить запуск спутников на орбиту
09:32
Украина
Баранец объяснил, почему перемещение ВС России вызвало панику на Украине
09:32
Общество
Россиянам назвали простые утренние ритуалы для улучшения здоровья и настроения
09:31
Общество
Сбой произошел на электрооборудовании в Курортном районе Петербурга
09:30
Экономика
Выплату ко Дню Победы получат более 30 тысяч ветеранов
09:29
Наука
Голландские ученые выяснили, что тираннозавр передвигался со скоростью человека
09:28
Общество
Петербуржцам пообещали дождливую погоду в субботу
09:25
Общество
Сервис по возврату товаров в онлайн-магазины появится на «Госуслугах»
09:16
Общество
Продюсер сериала о Человеке-пауке Чарльз Фрайс скончался в США
09:09
Происшествия
Жертвами пожара в дачном доме в Сургуте стали двое детей
09:05
Общество
Злоумышленники нашли новую «лазейку» для кражи данных с банковских карт
09:00
Общество
АФУН России не видит смысла в участии во Всемирном конгрессе финно-угорских народов
08:59
Общество
Систему электронных патентов на работу для мигрантов могут ввести в России
Все новости

Число жителей Донбасса с гражданством РФ может достигнуть 1 млн к концу года

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 08:38
Новороссия
Число жителей Донбасса с гражданством РФ может достигнуть 1 млн к концу года
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 24 апреля. Количество жителей Донбасса, которые уже получили российские паспорта, составляет 538 тыс. человек. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Он в интервью ТАСС отметил, что отмечается тенденция роста желающих получить гражданство РФ. По словам депутата, до конца 2021 года число граждан Донбасса с российскими паспортами может увеличиться вдвое — до 1 млн человек.

Водолацкий заявил, что периодически фиксирует всплеск желания жителей региона к данной процедуре. Депутат связал это с активностью украинских военных, которые обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик.

В ЛНР также полным ходом идет процесс получения российских паспортов. По словам главы республики Леонида Пасечника, гражданство РФ уже получили более 200 тыс. жителей.

донбасс гражданство рф водолацкий
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 255082 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 129615 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 124122 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 71862 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 70421 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Новороссия / Число жителей Донбасса с гражданством РФ может достигнуть 1 млн к концу года
Рейтинг@Mail.ru