Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины

Киев, 24 апреля. Четыре всадника водного апокалипсиса настигнут Украину в ближайшее время. В этом уверен журналист Иван Пургин.

По его словам, страна встала на пути острейшей проблемы нехватки питьевой воды. Никакая держава не сможет противостоять природной стихии, особенно, если это сопровождается экономическим, социальным и военно-политическим кризисами, заявил аналитик.

Он подчеркнул, что не стоит недооценивать данную проблему, которая может перерасти в климатическую катастрофу. Украину настигло масштабное проклятие, уверен Пургин.

Вся страна к востоку от Карпат оказалась подвержена высушиванию. Юго-Восток Украины засыхает очень быстро, тогда как часть к западу от Карпат будет часто страдать от наводнений. К погодному фактору добавился еще и техногенный. Он выражается в масштабном «облысении» Карпат в следствии вырубки лесов.

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Пургин считает, что такие погодные контрасты будут только усиливаться в Украине. Научный факт: полупустыня охватит часть Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. А далее до Днепра пустые поля, которые необходимо орошать, но у Украины попросту не хватит воды на это, считает журналист. ГЭС страны уже сократили мощности на 20-25% из-за низкого уровня воды. По его мнению, шутки про перекрытие Днепра могут осуществиться в реальности.

«Смех смехом, но если процесс высушивания Восточной Европы зайдет слишком далеко, то Днепр действительно могут перекрыть! И это будет уже не политическая месть, а экономическая и социальная необходимость», — написал Пургин в своей статье для интернет-издания Новости Украины – From-UA.

Недавно эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что из-за ухудшения экономической обстановки на Украине может начаться бунт.