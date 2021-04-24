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Киев попытался оправдать нежелание Зеленского встретиться с Путиным в Москве

Политика
Киев попытался оправдать нежелание Зеленского встретиться с Путиным в Москве
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Киев, 24 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение своего российского коллеги Владимира Путина и не приедет на переговоры в Москву.

Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников считает встречу Путина и Зеленского в Москве невозможной. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Не может (президент Украины Зеленский. – Прим. ФАН) во время войны ехать в столицу [...]. Мне кажется, это немного странное предложение», — заявил Резников.

При этом, по его словам, встреча может состояться. Например, в «нормандском формате» совместно с лидерами Германии и Франции, заключил вице-премьер.

Однако недавно украинская сторона приглашала российского лидера «в любую точку Донбасса», чтобы обсудить двусторонние отношения. В этом случае война президенту Владимиру Зеленскому не помешала.

Сенатор РФ Алексей Пушков считает любые переговоры с Зеленским бессмысленными. Он объяснил это тем, что Киев не выполняет своих обязательств.

украина путин зеленский
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