В Киеве жестко высказались о концертах рэпера Моргенштерна на Украине

Киев, 24 апреля. Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук призвал не пускать рэпера Моргентштерна на Украину для проведения концертов.

Главной причиной этого, как ни странно, послужил не аморальный образ жизни артиста, которые по мнению многих, пропагандируется в его творчестве. Парламентарий заявил, что исполнитель во время одного из своих концертов назвал действия украинских властей во время пожара в Одессе показухой.

«Этот Моргенштерн, когда давал концерт в одном из клубов в Одессе, высказывался со сцены нецензурной лексикой, говорил, что все это показуха…» — сказал Дмитрук.

Парламентарий написал несколько заявлений в Службу безопасности Украины, Министерство иностранных дел и Министерство культуры с просьбой не пускать рэпера на территорию страны. В них он указал на безнравственный образ жизни артиста.

Сам певец тоже не горит желание ехать на Украину, несмотря на три запланированных концерта, он признался, что опасается за свою жизнь, поэтому сообщил своим фанатам, что мероприятия могут быть отменены. Певец напомнил, что некоторые из его коллег уже отметили выступления на Украине.