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Эндокринолог Павлова рассказала о вреде занятия спортом на голодный желудок

Общество
Эндокринолог Павлова рассказала о вреде занятия спортом на голодный желудок
pexels.com  /  pixabay

Москва, 24 апреля. Занятия спортом на голодный желудок могут пагубно отразиться на здоровье человека. Об этом рассказала эндокринолог, специалист клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, перед полноценным приемом пищи можно заниматься только растяжкой или делать дыхательные упражнения. Интенсивные тренировки натощак могут привести к боли в сердце, это свидетельство того, что на мышцу происходит серьезная нагрузка. Врач рекомендует организовать прием пищи перед упражнениями.

«Завтрак может быть легкий — например, белковый коктейль с каким-нибудь овощем-фруктом. Настоятельно рекомендую не делать смузи, а разжевывать всё самим», — отметила врач.

Тренировка на голодный желудок приведет к сжиганию собственных мышц, а не жира. Интенсивные тренировки лучше всего проводить во второй половине дня, отметила Павлова.

Недавно врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала о том, как отличить усталость от анемии, которая может привести к дефециту железа в организме и вызывать слабость и апатию.

здоровье спорт еда
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