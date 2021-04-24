Эндокринолог Павлова рассказала о вреде занятия спортом на голодный желудок

Москва, 24 апреля. Занятия спортом на голодный желудок могут пагубно отразиться на здоровье человека. Об этом рассказала эндокринолог, специалист клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, перед полноценным приемом пищи можно заниматься только растяжкой или делать дыхательные упражнения. Интенсивные тренировки натощак могут привести к боли в сердце, это свидетельство того, что на мышцу происходит серьезная нагрузка. Врач рекомендует организовать прием пищи перед упражнениями.

«Завтрак может быть легкий — например, белковый коктейль с каким-нибудь овощем-фруктом. Настоятельно рекомендую не делать смузи, а разжевывать всё самим», — отметила врач.

Тренировка на голодный желудок приведет к сжиганию собственных мышц, а не жира. Интенсивные тренировки лучше всего проводить во второй половине дня, отметила Павлова.

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