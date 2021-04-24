Премия со знаком «минус»: награждение «Золотой малиной» состоится 24 апреля

Лос-Анджелес, 24 апреля. Награждение «Золотой малиной» состоится 24 апреля. Созданная в 1981 году антипремия традиционно каждый год отмечает самые худшие работы в мире киноискусства.

Оригинальное название Golden Raspberry символично переводится как «презрение» или «усмешка над чем-либо». Ее основатель, автор книги «Все, что я знаю, я узнал из кино», Джон Уилсон считает себя заядлым киноманом и 40 лет назад решил учредить своеобразный аналог престижной премии «Оскар».

Главной чертой антинаграды стали номинанты: в отличие от «Оскара», «Малину» получают самые неудачные работы в кинематографе. Как правило, на антипремии выделяют 11 номинаций. Каждая статуэтка «Малины» оценивается в пределах 5 долларов. При этом средняя цена на изготовление одного «Оскара» составляет примерно 700 долларов.

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За многолетнюю историю существования Golden Raspberry вручали даже самым именитым и успешным актерам Голливуда. Например, известный по роли в «Рокки» Сильвестр Сталлоне стал непревзойденным рекордсменом — за всю карьеру он смог «скопить» десять статуэток и 30 номинаций.

В числе претендентов на «Малину» также оказались оскароносный Леонардо Ди Каприо, а компанию ему составил лауреат «Золотого глобуса» Брюс Уиллис, который неоднократно номинировался и даже «побеждал» в антипремии.

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В 2010 году голливудская актриса Сандра Буллок смогла одновременно получить пятидолларовый приз за сомнительные достижения в фильме «Все о Стиве» и «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Невидимая сторона».

Абсолютным рекордсменом среди фильмов является комедия «Такие разные близнецы». В 2012 годе картина удостоилась десяти «Малин», а исполнитель роли близнецов Адам Сэндлер завоевал сразу два титула: как худший актер и худшая актриса.

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В 2021 году антипремия состоится 24 апреля. На Golden Raspberry снова претендует Сэндлер. Кроме комедийного актера, за статуэтку «поборются» Роберт Дауни-младший, Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй.

Спустя сутки состоится церемония награждения американской кинопремии «Оскар». Продюсер и режиссер Александр Роднянский дал личный прогноз о вероятных победителях 2021 года.