Крым, 24 апреля. Вердикт по коллекции скифского золота из Крыма будет вынесен апелляционным судом Амстердама в конце августа этого года. Это будет окончательное решение.

Об этом сообщила Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина. Уникальная коллекция скифского золота была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. После того как Крым воссоединился с Россией, эта реликвия является предметом международных споров.

Нидерланды отказались возвращать около двух тысяч артефактов коллекции. Хотя в договоре с музеем было указано, что исторические ценности должны быть отправлены на родину в музеи, сообщает РИА Новости.

В четверг, 22 апреля, апелляционный суд Амстердама приступил к рассмотрению дела о крымском золоте. Там сообщили, что после вердикта в августе решений больше не будет, сообщила Умрихина.

Недавно сотрудники археологического центра имени Крупнова обнаружили памятники средневековой архитектуры на правом берегу реки Асса в районе горы Мскер-Корт в Ингушетии.