Госдеп обвинил Россию в дестабилизирующих действиях

Вашингтон, 24 апреля. Временный поверенный в делах РФ в США явился по приглашению в Госдепартамент. На встрече ему предъявили обвинения в дестабилизирующих действиях Москвы в Евроатлантическом регионе.

Политик решительно отверг нападки американских чиновников. Подробностями разговора поделилось российское посольство в Вашингтоне. В ведомстве назвали попытки США уличить Россию в подрывной деятельности беспочвенными.

«Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы... отвергнуть... обвинения против России», — сказано в сообщении диппредставительства в Twitter.

Ранее американские власти ввели в отношении России новые санкции. При разборе каждой из них отдельно становится очевидно, что к коренному перелому или существенному ущербу они не приведут. Вместе с этим действующие ограничения довольно чувствительны, отметил политолог Руслан Бортник.