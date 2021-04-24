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Украину ждет катастрофический рост цен на топливо после разрыва связей с РФ

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 07:26
Экономика
Украину ждет катастрофический рост цен на топливо после разрыва связей с РФ
Global Look Press  /  Inna Borodayeva/ZUMAPRESS.com

Москва, 24 апреля. Украину в мае может ждать нехватка дизельного топлива. Это связано с плановым техобслуживанием белорусского НПЗ, которое совпадает с прекращением экспорта российской «Роснефти».

Поставками дизельного топлива и сжиженного газа «Роснефти» на территорию Украины занимается трейдер Proton Energy Group. С 1 апреля он остановил свою работу по экспорту, а новый поставщик Coral Energy еще не взял на себя обязательства первого. Об этом передает агентство Reuters.

Ежегодно Украина потребляет свыше семи миллионов тонн дизельного топлива. Две трети из этого поставляется в страну из Белоруссии и России. После остановки поставок Proton украинская сторона пыталась повысить морской импорт, однако объемы оказались недостаточными.

Украину ждет катастрофический рост цен на топливо после разрыва связей с РФ
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По итогам прошлого года «Роснефть» поставила Украине 1,75 миллиона дизельного топлива. Однако в мае компания не планирует возобновлять экспорт. Решение российской компании приходится на плановое техобслуживание на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, которое продлится с 15 мая по 15 июня.

Источник уточнил, что майские поставки Мозырского НПЗ дизельного топлива Украине составят около 150 тысяч тонн, что на 90 тысяч тонн меньше обычного. Однако другие источники считают, что дефицит дизтоплива в стране может составить от 150 до 270 тысяч тонн.

Аналитики ранее спрогнозировали подорожание дизельного топлива и автогаза в мае на Украине. Такое развитие событий может быть связано с санкциями Киева против депутата Виктора Медведчука и политическими разногласиями с Минском.

украина роснефть топливо
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