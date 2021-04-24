Новую теплоэлектростанцию планируют построить на Курилах

Южно-Сахалинск, 24 апреля. Новую геотермальную электростанцию возведут на курильском острове Итуруп. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Получение энергии будет происходить от вулкана Баранский, который расположен на острове Курильской гряды. Участие в проекте по возведению геотермальной электростанции примут «УК Компьюлинк групп» и Газпромбанк.

Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Финансирование строительства будет вестись за счет государственно-частного партнерства. Ожидается, что наличие еще одной геотермальной электростанции на Итурупе позволит острову экономить до 25 тонн дизельного топлива ежесуточно.

Недавно командование решило перебросить модифицированные Т-80БВ подразделениям ВС РФ, дислоцированным на островах Курильского архипелага. Замена танков напугала японских пользователей Сети, и они принялись выдумывать способы «защиты».