Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок за границу из-за COVID-19

Москва, 24 апреля. Показатели развития эпидемиологической ситуации свидетельствуют об опасности отдыха за рубежом. Россиянам лучше не рисковать и отказаться от поездок за пределы страны.

Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он в интервью ТАСС отметил, что картина заболеваемости может резко измениться в положительную сторону после десятидневных майских праздников. Однако для этого жителям необходимо строго придерживаться санитарных правил.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация нестабильна, то сейчас не лучшее время для отдыха за границей», — сказал специалист.

С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 144,35 млн человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали почти 900 тыс. пациентам. Скончались за это время свыше 14 тыс. граждан, сообщает Всемирная организация здравоохранения.