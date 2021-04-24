Российские астрономы спрогнозировали магнитную бурю 25 апреля

Москва, 24 апреля. Магнитные бури могут прийти в воскресенье после полудня. Космический шторм будет слабый, на уровне G1.

Влияние бури к вечернему времени ослабнет, заявили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Бурю такого же уровня прогнозируют на 13 и 14 мая.

Кроме того, 4, 12 и 15-20 мая магнитосфера Земли может быть возбужденной, однако прогноз еще будет уточняться. Специалисты призвали не паниковать и вести обычный образ жизни.

В этот период необходимо больше времени посвящать отдыху, правильно питаться и соблюдать восьмичасовой сон. Также при плохом самочувствии можно принять контрастный душ или отправиться на прогулку.

Доктор Мясников заявил, что магнитные бури слабо влияют на здоровье человека. Причиной проблем со здоровьем может являться только неправильный образ жизни.