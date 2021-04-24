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Галкин показал развеселившихся детей и «молодую» Пугачеву на прогулке

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 07:07
Шоу-бизнес
Галкин показал развеселившихся детей и «молодую» Пугачеву на прогулке
instagram.com  /  @alla_orfei

Москва, 24 апреля. Шоумен Максим Галкин снял на видео перформанс сына Гарри во время прогулки с детьми и супругой Аллой Пугачевой. Видео он выложил в свой профиль в Instagram.

Гарри надел большую куртку, сел на корточки и натянул ее на колени. Под громкий смех родителей и сестры он начал передвигаться по земле, изображая какого-то зверя. Галкин предположил, что это грифон. В завершении семья хором спела песню NILETTO «Любимка».

Алла Пугачева была одета в обтягивающие белые брюки, кроссовки и джинсовку. Одна из подписчиц указала на ноги примадонны и посоветовала ставить их ровнее. Это замечание вызвало шквал критики со стороны поклонников и самого Галкина.

«Как скажете, передам!!! Советуем комиссионку», — иронично заступился за жену шоумен.

«Посмотрю я на вас в 70», — возмутилась подписчица.

«А зачем? Она счастлива, уверена гораздо больше многих. Поэтому может ноги ставить, как пожелает. Условия жизни прекрасные, Макс прикольный, дети чудесные — всем такой жизни пожелать!» — отметил комментатор.

Галкин показал развеселившихся детей и «молодую» Пугачеву на прогулке
instagram.com  / @maxgalkinru

Поклонники осыпали примадонну комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит. Фанаты назвали ее «бесподобной», «красоткой», «молодой» и «модной». Пользователи Сети также порадовались за счастливую семью и прекрасных детей Галкина и Пугачевой.

Алла Пугачева ранее сфотографировалась с поклонником в одном из ресторанов. Снимок попал в Сеть, где поклонники разглядели на руках Примадонны странные пятна.

дети алла пугачева максим галкин
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