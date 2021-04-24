Режиссеры Скорсезе и Шредер снимут сериал о зарождении христианства

Вашингтон, 24 апреля. Новый проект под названием «Апостолы и апокрифы» планируют выпустить в течение трех лет. Об этом сообщил режиссер Пол Шредер в интервью журналу The New Yorker.

Шредер также отметил, что сериал будет художественной интерпретацией — как и фильм «Последнее искушение Христа», над которым Пол Шредер работал вместе с Мартином Скорсезе. Вместе они также создали «Таксиста», «Бешеного быка» и «Воскрешая мертвецов».

Новозаветные апокрифы, по которым планируют сделать сериал Пол Шредер и Мартин Скорсезе — это книги, не вошедшие в канон Священного Писания. К ним относятся послания и деяния апостола Павла и несколько апокалипсисов откровений. При этом Шредер не уточнил, в качестве кого он и Скорсезе выступят в проекте.

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