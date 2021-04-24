Киев, 24 апреля. Представители конкурирующих партий Украины устроили потасовку во время заседания депутатов Херсонского областного совета.

Инцидент произошел в ходе обращения депутата от политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егора Устинова. В какой-то момент представитель партии «Европейская солидарность» Сергей Хлань подошел к трибуне и предпринял несколько попыток надеть оратору табличку с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным флагом России.

В ответ на провокацию депутат оттолкнул оппонента. В итоге между ними началась драка. Вскоре один из однопартийцев Устинова успокоил Хланя, вернув его на место. Во второй части выступления представитель ОПЗЖ заявил о недопустимости подобного поведения со стороны коллег.

Приверженность Киева к антироссийскому курсу ранее отметил замминистра нацобороны Греции Костас Исихос. По его словам, власти Украины регулярно совершают провокации против РФ из-за давления Запада. Именно желание выслужиться перед иностранными покровителями заставляет правительство обострять ситуации на границе.