Политолог из Чехии проговорился о причинах скандала между Москвой и Прагой

Москва, 24 апреля. Чешский журналист Иржи Юст в эфире программы «Время покажет» раскрыл правду о причинах дипломатической войны между Прагой и Москвой.

По его мнению, скандал является спланированной акцией властей Чехии. Таким образом, республика удовлетворила свое давнее желание сократить число российских дипломатов в Праге для достижения паритета с Москвой. Взрыв в 2014 году лишь повод для осуществления этого плана.

«Моя версия, что Чехия воспользовалась ситуацией. Была цель выслать, поэтому мы все это придумали», – объявил Юст.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия чешской стороны по высылке российских дипломатов национальным позором. По ее словам, власти Чехии просто не смогли найти виновного за семь лет поэтому решили переложить ответственность на РФ.