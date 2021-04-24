Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о «двойном празднике» в его семье

, 24 апреля. Предложение руки и сердца своей девушке сделал сын губернатора Приморского края Никита Кожемяко. Об этом рассказал глава региона Олег Кожемяко в своих социальных Сетях.

Олег Кожемяко пожелал своему сыну и его невесте Ирине создать крепкую и дружную семью. Кроме этого, у его супруги Ирины в этот день был день рождения. Губернатор Приморья также поздравил жену с праздником.

«В первую очередь мы говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО за тепло и заботу, которую ты даришь. За твою внимательность к нам. Ну а от меня отдельное спасибо за поддержку в любой самой сложной ситуации и терпение», — написал он.

Глава региона поделился с подписчиками праздничными планами. Он отметил, что справлять радостные события они будут большой дружной семьей в кругу близких людей, написал он в соцсетях.