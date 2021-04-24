Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti вскоре появится на европейском рынке

Вашингтон, 24 апреля. Презентация видеокарты GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC состоится 25 мая. Однако новинка от компании уже была замечена в крупном магазине X-Kom в Польше.

Страница магазина не подтверждает полные характеристики модели MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC. Продавец лишь указывает, что видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти GDDR6X. Также сообщается, что начало ее поставок ожидается в ближайшее время.

Согласно последним слухам, GeForce RTX 3080 Ti будет представлена 25 мая. В продажу видеокарта поступит днем позже. В ее основе будет использоваться графический процессор GA102-225 с 10 240 ядрами CUDA. Некоторые интернет-источники приписывают новинке цену в 999 долларов, что весьма разумно, учитывая ее предполагаемые характеристики. Однако эта информация пока остается неподтвержденной и, конечно же, финальное слово на этот счет остается за самой NVIDIA.

Ранее в США уже началась продажа новой видеокарты RTX 3060 от компании NVIDIA. На российском рынке устройство оценивается в 70-100 тысяч рублей.