Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 08:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:07
Общество
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
08:04
Политика
Киев попытался оправдать нежелание Зеленского встретиться с Путиным в Москве
08:00
Общество
«Бойся, я с тобой»: в Туле снимается остросюжетная мелодрама
07:54
Общество
Военная техника парадного расчета прибыла в Москву к параду Победы
07:51
Украина
В Киеве жестко высказались о концертах рэпера Моргенштерна на Украине
07:47
Общество
Эндокринолог Павлова рассказала о вреде занятия спортом на голодный желудок
07:43
Общество
Премия со знаком «минус»: награждение «Золотой малиной» состоится 24 апреля
07:38
Общество
Предприятия АПК Прикамья могут рассчитывать на поддержку «Росагролизинга»
07:32
Общество
Судьба скифского золота из Крыма решится в августе 2021 года
07:27
Политика
Госдеп обвинил Россию в дестабилизирующих действиях
07:25
Экономика
Украину ждет катастрофический рост цен на топливо после разрыва связей с РФ
07:24
Общество
Новую теплоэлектростанцию планируют построить на Курилах
07:23
Общество
Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок за границу из-за COVID-19
07:15
Общество
Российские астрономы спрогнозировали магнитную бурю 25 апреля
07:14
Общество
Около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
07:06
Шоу-бизнес
Галкин показал развеселившихся детей и «молодую» Пугачеву на прогулке
07:06
Общество
Режиссеры Скорсезе и Шредер снимут сериал о зарождении христианства
07:05
Украина
Провокация с флагом России обернулась дракой на заседании депутатов Украины
07:02
Политика
США «накачивают» Украину для войны
06:59
Политика
Политолог из Чехии проговорился о причинах скандала между Москвой и Прагой
Все новости

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti вскоре появится на европейском рынке

Общество
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti вскоре появится на европейском рынке
colorful.cn  /  Shenzhen Colorful Yugong Technology and Development Co.

Вашингтон, 24 апреля. Презентация видеокарты GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC состоится 25 мая. Однако новинка от компании уже была замечена в крупном магазине X-Kom в Польше.

Страница магазина не подтверждает полные характеристики модели MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC. Продавец лишь указывает, что видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти GDDR6X. Также сообщается, что начало ее поставок ожидается в ближайшее время.

Согласно последним слухам, GeForce RTX 3080 Ti будет представлена 25 мая. В продажу видеокарта поступит днем позже. В ее основе будет использоваться графический процессор GA102-225 с 10 240 ядрами CUDA. Некоторые интернет-источники приписывают новинке цену в 999 долларов, что весьма разумно, учитывая ее предполагаемые характеристики. Однако эта информация пока остается неподтвержденной и, конечно же, финальное слово на этот счет остается за самой NVIDIA.

Ранее в США уже началась продажа новой видеокарты RTX 3060 от компании NVIDIA. На российском рынке устройство оценивается в 70-100 тысяч рублей.

видеокарта nvidia новинка
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 242628 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 127091 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 120771 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 69611 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 68906 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Общество / Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti вскоре появится на европейском рынке
Рейтинг@Mail.ru