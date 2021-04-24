Доктор Мясников назвал выпирающий живот опасным симптомом ожирения

Москва, 24 апреля. Телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» рассказал зрителям о проблемах ожирения и раскрыл опасность выпирающего живота.

Во время рубрики «Вопросы от доктора» в зале предположили, что самый вредоносный жир скапливается в области сердца. Доктор эту информацию опроверг и заявил, что на самом деле, в первую очередь, стоит избегать лишних килограммов в области живота, и назвал последствия такого ожирения.

«Это сальник. Он ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее», — рассказал Мясников.

К круглому животу и еще ряду неприятных последствий может привести чрезмерное употребление фастфуда. Более подробно об этом рассказала врач-педиатр и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.