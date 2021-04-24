Скрывавшийся в Носороге Туриченко назвал участника «Маски» в костюме Зайца

Москва, 24 апреля. Певец Кирилл Туриченко, принявший участие в шоу «Маска», за время съемок сдружился с Зайцем. Артист предположил, кто из известных людей может скрываться под костюмом.

Скрывавшийся под маской Носорога артист рассказал о своем участии в популярном проекте. Он ответил на предположения зрителей, которые уже несколько месяцев пытаются узнать известного артиста в костюме Зайца. По версии Туриченко, пушистым животным может быть участник «Смехопанорамы».

«Когда я с ним за кулисами поздоровался, он мне сжал руку, рукопожатие очень крепкое. Он 100% «качается», в порядке физически. Это не Стас Костюшкин, Костюшкин уже был. Он очень поджарый. Он полиглот, на любом языке может», — отметил Туриченко.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Заяц с каждым выступлением все больше и больше подтверждает версию членов жюри о том, что под маской скрывается комик Тимур Батрутдинов. Носорог отметил, что на проекте Зайцу нет равных по умению искрометно и спонтанно шутить. В качестве последней версии Туриченко назвал еще одно имя — Евгений Петросян.

«Вариантов два — Петросян или Батрутдинов. Остановимся на Петросяне», — заявил Туриченко.

Певица Юлия Паршута ранее намекнула пользователям Сети, что именно она может скрываться под маской Змеи. Артистка выложила в соцсеть фотографию, на которой она запечатлена в пластичной позе, очень похожей на вид персонажа из шоу «Маска».