Постройневшая Волочкова показала фото постаревшего Антонова

Москва, 24 апреля. Российская балерина и актриса Анастасия Волочкова посетила светское мероприятие «Белая вечеринка». Там звезда встретилась с эстрадным певцом и композитором Юрием Антоновым.

Звездная Танцовщица опубликовала селфи с 76-летним музыкантом и сопроводила запись семейной историей о том, почему ей дали именно это имя.

«Знаете, моя мама назвала меня Анастасией, услышав песню «Анастасия», написанную Юрием Антоновым. А мамина фамилия тоже Антонова», — рассказала балерина.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

На вечеринку все гости мероприятия должны были прийти в белых нарядах. Поэтому Волочкова предстала на снимке в лаконичном белом платье чуть выше колена.

Подписчики сделали комплимент актрисе, отметив, что сдержанные и не вызывающие наряды идут ей куда больше. Некоторые обеспокоились худобой балерины. За последнее время она сбросила несколько килограммов.

«Как вам идут такие платья стильные и не вызывающие», — написала подписчица. «Анастасия, похудели очень сильно. Берегите себя!», — отметил поклонник.

Антонов выбрал менее претенциозный образ для мероприятия. Он пришел в белом худи и выглядел при этом очень стильно. Пользователи отметили, что несмотря на возраст, певец выглядит хорошо.

Недавно Волочкова похвасталась кольцом за 60 млн рублей. Украшение она получила в подарок от бывшего возлюбленного Олега.