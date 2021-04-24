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Длинноногую Анну Седокову с новой прической приняли за Ксению Бородину

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 06:34
Шоу-бизнес
Длинноногую Анну Седокову с новой прической приняли за Ксению Бородину
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 24 апреля. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова решила кардинально сменить имидж. Артистка сделала каре и осветлила волосы.

Певица продемонстрировала свой новый облик поклонникам в Instagram. Седокова не только изменила свою прическу, но и заметно похудела. Однако большинство подписчиков обратили внимание на волосы артистки. Исполнительница с осветленным каре начала напоминать им ведущую Ксению Бородину.

«Вы очень похожи на Бородину», — пишут фолловеры.

Многие усомнились, что Седокова решилась бы отрезать свои волосы в пользу короткой прически. Внимательные поклонники рассмотрели парик, когда певица приближала камеру смартфона к своей голове.

«До сих пор не верю, что у Вас нет длинных волос», — написала пользовательница Сети.

«Неплохой парик, но со своими волосами Вы непревзойденны», — отмечают другие.

Длинноногую Анну Седокову с новой прической приняли за Ксению Бородину
instagram.com  / @annasedokova

Артистка уже хвасталась кардинальной сменой имиджа. Седокова перекрасилась в платиновую блондинку, чем вызвала негодование у поклонников. Певица поделилась фотографией в соцсетях, но быстро ее удалила.

стиль анна седокова прическа
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