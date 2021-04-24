Продажи люксовых авто на вторичном рынке выросли на 24% в РФ

Москва, 24 апреля. Объем продаж подержанных люксовых автомобилей в России в марте 2021 года увеличился на 24% по сравнению с показателем годичной давности и составил 200 машин.

Соответствующую информацию предоставило аналитическое агентство «Автостат». Отмечается, что среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают Mercedes-Benz Maybach, на долю которого приходится треть от общего объема. Это эквивалентно 67 перепроданным машинам за отчетный период.

На втором месте по популярности — автомобили марки Bentley, купленные на вторичном рынке в количестве 52 штук. Третье место в этом рейтинге занимает бренд Maserati с результатом 31 экземпляр.

Ранее новая модель внедорожника Toyota Land Cruiser 300 впервые была замечена без камуфляжа. Партию автомобилей сфотографировали на одной из стоянок.